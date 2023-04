Duo EVOCATION et Cuba Libre! Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Duo EVOCATION et Cuba Libre! Mundart, 21 avril 2023, Marseille. Duo EVOCATION et Cuba Libre! Vendredi 21 avril, 20h00 Mundart Le Duo propose une soirée élégante avec un répertoire qui transcende tous les genres, y compris le Jazz, la Bossa, Foxtrot et tout ce qui touche aux musiques latines.

Lea: Chanteuse cubaine, guitariste claviériste, domine tous les genres de musique du Jazz, Bossa, ballades romantiques et musique latine. Frank: Pianiste accompagnateur, d’origine cubaine.

Le cocktail Cuba Libre à 5 € (Baccardi, citron vert, cola) Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T20:00:00+02:00 – 2023-04-21T23:00:00+02:00

