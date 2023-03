DASHA Mundart, 17 mars 2023, Marseille.

DASHA Vendredi 17 mars, 20h00 Mundart

Aventurière, Dasha nous emmène sur les traces de sa Sibérie natale dans un folklore du monde rafraîchissant ! Dasha Baskakova, pianiste talentueuse et chanteuse pleine de sensibilité , mélange les cultures slaves, orientales et modernes pour imaginer un nouveau folklore romantique et singulier.

https://youtu.be/_fraTDY0h3A

Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Dasha Baskakova », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00e9alisation : Stanislav Dorochenkov nAvec : Cham Lavant (la fille) Pierre Lamour (l’homme)nOperateur/Camera : Hennah PayennEnru00e9gistrement: Studio PRO Sound UU (Russie)nMixage: Cru00e9ogene Prod (Bordeaux)nMastering : Glob Audio (Bordeaux)nAuteur/Interprete Dasha BaskakovanMusiciens : Andrey Baglaev (guitare/basse) Su00e9mion Krau00efnov(drums), Engeniy Rju00e9nu00e9v( bayan) Dasha Baskakova (piano/voix)nMontage / u00e9talonnage: Stanislav Dorochenkov, Hennah PayennCostumes : Eri Oya « IGLAu00cfNE VINTAGE » Paris 18nSpecial thanks : Eric Imbault », « type »: « video », « title »: « Dasha Baskakova « KROHA » clip officiel », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_fraTDY0h3A/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_fraTDY0h3A », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCI2HS_HlVZUe_1YdLVxfbEQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/_fraTDY0h3A »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:00:00+01:00

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:00:00+01:00