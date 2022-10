Laure Donnat, Alexis Tcholakian: « SANDCASTLE » Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Laure Donnat, Alexis Tcholakian: « SANDCASTLE » Mundart, 21 octobre 2022, Marseille. Laure Donnat, Alexis Tcholakian: « SANDCASTLE » Vendredi 21 octobre, 20h00 Mundart ♫♫♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Laure Donnat – voix / Alexis Tcholakian – piano

« SANDCASTLE »

» La voix éthérée et puissante de Laure Donnat swingue, sculpte l’espace et nous enveloppe comme un vent des sables, le piano sensible et romantique d’Alexis Tcholakian tangue au rythme d’une mer calme à l’élégance mélodique et harmonique chantante. Une traversée poétique éphémère à l’image de la vie « Résa : 06 30 06 89 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:00:00+02:00

2022-10-21T22:00:00+02:00

