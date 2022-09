Cyril Gump Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cyril Gump Mundart, 30 septembre 2022, Marseille. Cyril Gump Vendredi 30 septembre, 20h00 Mundart

Entrée libre

♫BLUES♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Cyril Gump est guitariste/interprète et originaire de Marseille. Accompagné de ses guitares acoustique et électrique, il reprend un répertoire large (Bob Dylan, JJ Cale, B. Springsteen, BB King…) souvent dans des styles Folk et Blues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T20:00:00+02:00

2022-09-30T23:00:00+02:00

