MÜNCHNER PHILHARMONIKER GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 27 février 2023, PARIS.

MÜNCHNER PHILHARMONIKER GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-02-27 à 20:00 (2023-02-27 au ). Tarif : 51.7 à 112.2 euros.

MÜNCHNER PHILHARMONIKER / LORENZO VIOTTIMahler——- Grande salle Pierre Boulez – PhilharmonieGustav MahlerSymphonie n° 6 « Tragique »Münchner PhilharmonikerLorenzo Viotti, directionLa participation de Valery Gergiev à ce concert est annulée. Il est remplacé par Lorenzo Viotti.Lorenzo Viotti à la tête des Münchner Philharmoniker dans un programme qui fait partie de l’ADN de la phalange germanique : la Symphonie n° 6 « Tragique » de Mahler.Ces dernières années, on a eu l’occasion d’admirer l’interprétation inspirée des Münchner Philharmoniker dans plusieurs partitions malhériennes ; la Cinquième Symphonie, donnée en 2020, a ainsi particulièrement convaincu le public et les critiques. Place pour ce nouveau concert de l’orchestre à la Symphonie « Tragique », dont Mahler disait : « Ma Sixième va poser à l’avenir une énigme que seule la génération qui aura avalé et digéré les cinq premières pourra tenter de résoudre ». Entre l’orchestre et la musique de Mahler, le lien remonte à 1901 : ce sont les Münchner Philharmoniker qui donnèrent la première de la Quatrième Symphonie (ainsi que celles, quelques années plus tard, de la Huitième et du Chant de la terre).

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

MÜNCHNER PHILHARMONIKER / LORENZO VIOTTI

Mahler

——-

Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Gustav Mahler

Symphonie n° 6 « Tragique »

Münchner Philharmoniker



Lorenzo Viotti, direction

La participation de Valery Gergiev à ce concert est annulée. Il est remplacé par Lorenzo Viotti.

Lorenzo Viotti à la tête des Münchner Philharmoniker dans un programme qui fait partie de l’ADN de la phalange germanique : la Symphonie n° 6 « Tragique » de Mahler.

Ces dernières années, on a eu l’occasion d’admirer l’interprétation inspirée des Münchner Philharmoniker dans plusieurs partitions malhériennes ; la Cinquième Symphonie, donnée en 2020, a ainsi particulièrement convaincu le public et les critiques. Place pour ce nouveau concert de l’orchestre à la Symphonie « Tragique », dont Mahler disait : « Ma Sixième va poser à l’avenir une énigme que seule la génération qui aura avalé et digéré les cinq premières pourra tenter de résoudre ». Entre l’orchestre et la musique de Mahler, le lien remonte à 1901 : ce sont les Münchner Philharmoniker qui donnèrent la première de la Quatrième Symphonie (ainsi que celles, quelques années plus tard, de la Huitième et du Chant de la terre).

.51.7 EUR51.7.

Votre billet est ici