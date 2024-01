Concert de Printemps Munchhausen, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Aussi bien des musiques de films, que des musiques traditionnelles classiques, pop rock et chants. La talentueuse harmonie Ste Cécile promet une soirée chargée d’émotions à travers un programme riche et varié. Restauration sur place. Réservation possible auprès des membres de l’harmonie.

La talentueuse harmonie Ste Cécile promet une soirée chargée d’émotions à travers un programme riche et varié, accompagné de belles surprises musicales par-delà tous les horizons. Restauration sur place.

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est



