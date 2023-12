Soirée théâtrale Munchhausen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Munchhausen Soirée théâtrale Munchhausen, 27 janvier 2024, Munchhausen. Munchhausen Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 ‘Uffrejung im Hotel zum wilde Ochs ». Comédie en 3 actes de B. Weinhard.

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

