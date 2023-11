Concert de bienfaisance Munchhausen, 1 décembre 2023, Munchhausen.

Munchhausen,Bas-Rhin

Concert de bienfaisance en faveur de l’association »Enfants de Marthe » avec la participation de Martina Cukrov JARRET au piano-orgue, Dany TRESCH et Mathieu BENDER à l’accordéon, Gabriel HEGE au violon, Antoine et Simon BENDER au piano et la chorale Ste Cécile sous la direction de Dominique Bender.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est



Charity concert in aid of the « Enfants de Marthe » association, with Martina Cukrov JARRET on piano-organ, Dany TRESCH and Mathieu BENDER on accordion, Gabriel HEGE on violin, Antoine and Simon BENDER on piano, and the Ste Cécile choir conducted by Dominique Bender

Concierto benéfico a favor de la asociación »Enfants de Marthe », con Martina Cukrov JARRET al piano-órgano, Dany TRESCH y Mathieu BENDER al acordeón, Gabriel HEGE al violín, Antoine y Simon BENDER al piano y el coro Ste Cécile dirigido por Dominique Bender

Benefizkonzert zugunsten des Vereins »Enfants de Marthe » unter Mitwirkung von Martina Cukrov JARRET an der Klavierorgel, Dany TRESCH und Mathieu BENDER am Akkordeon, Gabriel HEGE an der Geige, Antoine und Simon BENDER am Klavier und dem Chor Ste Cécile unter der Leitung von Dominique Bender

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg