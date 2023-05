Visite de la Réserve Naturelle, 12 juillet 2023, Munchhausen.

Réputé pour ses richesses naturelles exceptionnelles, le delta de la Sauer représente probablement l’un des derniers sanctuaires pour nombre d’espèces animales et végétales liées aux milieux rhénans. Un animateur du CEN Alsace vous guidera à travers cet espace protégé et vous présentera sa faune, sa flore. Elle vous permettra d’apprécier des paysages enchanteurs et diversifiés.

Prévoir anti-moustique et vêtements adaptés..

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est



Renowned for its exceptional natural wealth, the Sauer delta is probably one of the last sanctuaries for a number of animal and plant species linked to the Rhine environment. A CEN Alsace guide will lead you through this protected area, introducing you to its flora and fauna. You’ll enjoy an enchanting and diverse landscape.

Please bring mosquito repellent and suitable clothing.

Conocido por su excepcional riqueza natural, el delta del Sauer es probablemente uno de los últimos santuarios de numerosas especies animales y vegetales ligadas al entorno del Rin. Un guía del CEN Alsacia le llevará por esta zona protegida y le dará a conocer su flora y su fauna. Podrá apreciar los encantadores y diversos paisajes.

Lleve repelente de mosquitos y ropa adecuada.

Das Sauerdelta ist für seinen außergewöhnlichen Naturreichtum bekannt und stellt wahrscheinlich einen der letzten Zufluchtsorte für viele Tier- und Pflanzenarten dar, die an den Rhein gebunden sind. Ein Betreuer des CEN Alsace wird Sie durch dieses Schutzgebiet führen und Ihnen seine Fauna und Flora vorstellen. So können Sie die bezaubernden und vielfältigen Landschaften genießen.

Mückenschutzmittel und geeignete Kleidung mitbringen.

