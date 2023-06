Fête patronale Munchhausen, 2 juillet 2023, Munchhausen.

Munchhausen,Bas-Rhin

A 10h Grand-messe en plein air aux abords de la Sauer suivie à 11h d’une Chorégraphie de barques à fonds plat sur le plan d’eau de la Sauer sur le thème « Les surnoms et sobriquets des villages de l’Outre-Forêt ». Possibilité de prendre le repas sur place; Rouleau/flageolets et Knacks/salade de Pommes de terre.

Rites et fêtes religieuses en Alsace..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est



At 10am Open-air mass on the banks of the Sauer river followed at 11am by a Choreography of flat-bottomed boats on the Sauer lake on the theme « The nicknames and nicknames of the villages of the Outre-Forêt ». Possibility to have lunch on the spot; Roll/flageolets and Knacks/potato salad

Rites and religious festivals in Alsace.

A las 10.00 h, misa mayor al aire libre a orillas del Sauer, seguida a las 11.00 h de una coreografía en barca de fondo plano por el Sauer sobre el tema « Los apodos y sobrenombres de los pueblos de Outre-Forêt ». Posibilidad de comer en el lugar; Rouleau/flageolets y Knacks/ensalada de patata.

Ritos y fiestas religiosas en Alsacia.

Um 10 Uhr Hochamt unter freiem Himmel am Ufer der Sauer, gefolgt von einer Choreographie mit Flachbodenbooten auf dem Wasser der Sauer zum Thema « Die Spitznamen und Spitznamen der Dörfer des Outre-Forêt ». Möglichkeit, vor Ort zu essen; Rouleau/Geißbohnen und Knacks/Kartoffelsalat.

Religiöse Riten und Feste im Elsass.

