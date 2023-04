Création de spatules et cuillères en bois 42 route du Rhin, 10 juin 2023, Munchhausen.

Venez réaliser à l’aide d’un banc à planer et de couteaux croches différents ustensiles comme des spatules ou des cuillères.

Intervenant : Adrien Brandstetter, animateur nature

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le jeudi 8 juin jusqu’à 17h).

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

42 route du Rhin

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est



Come and make different utensils such as spatulas or spoons with the help of a gliding bench and crooked knives.

Speaker : Adrien Brandstetter, nature animator

Time and place of meeting communicated at the registration (compulsory at the latest on Thursday, June 8 until 5 pm)

Ven a fabricar diferentes utensilios como espátulas o cucharas con un banco deslizante y cuchillos de gancho.

Ponente : Adrien Brandstetter, animador de naturaleza

Hora y lugar de la reunión comunicados en la inscripción (obligatorio a más tardar el jueves 8 de junio hasta las 17.00 horas)

Stellen Sie mithilfe einer Gleiterbank und krummen Messern verschiedene Utensilien wie Spatel oder Löffel her.

Referent/in: Adrien Brandstetter, Naturanimateur

Uhrzeit und Treffpunkt werden bei der Anmeldung bekannt gegeben (obligatorisch bis spätestens Donnerstag, den 8. Juni um 17 Uhr)

