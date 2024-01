Les oiseaux d’eau hivernants Munchhausen, dimanche 4 février 2024.

Les oiseaux d’eau hivernants Munchhausen Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04

Intervenant : Magali Savio, animatrice nature.

Au cours d’une balade, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les plans d’eau alsacien. Sarcelles d’hiver, garrots à œil d’or, cygnes chanteurs…profitent des gravières et du Rhin tout au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de longues-vues, venez les observer et apprenez à les reconnaître.

Heure et lieu de RDV précis communiqués à l’inscription obligatoire au plus tard le 2 février à 17h.

Intervenant : Magali Savio, animatrice nature et Sebastian OLSCHEWSKI NABU.

Sortie bilingue organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin

EUR.

route du Rhin

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com



L’événement Les oiseaux d’eau hivernants Munchhausen a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg