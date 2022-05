mUmotopia Prémesques, 12 juin 2022, Prémesques.

mUmotopia

le dimanche 12 juin à Prémesques

Initié en 2011, le MuMo est un musée mobile gratuit d’art contemporain destiné à aller à la rencontre des enfants sur leurs lieux de vie. En 2017, un nouveau camion prend la route pour poursuivre cette mission d’éducation artistique et culturelle sur le territoire national. Pensée par la designer matali crasset comme un lieu de partage, cette version du Musée Mobile contribue à faire circuler les collections des Frac (Fonds régionaux d’art contemporain) et du Cnap (Centre national des arts plastiques), en complément de leurs actions de diffusion à travers la France. De mai à août 2022, le MuMo sera en itinérance dans la Métropole européenne de Lille avec l’exposition _mUmotopia,_ à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires et des habitants en proposant formations, ateliers, visites et rencontres.

De mai à août 2022, le MuMo sera en itinérance dans la MEL avec l'exposition « mUmotopia », à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires et des habitants en proposant ateliers et visites.

