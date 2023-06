Visite guidée de l’exposition : Marquet en Normandie MUMA – Musée d’art moderne André Malraux Le Havre, 15 septembre 2023, Le Havre.

Visite guidée de l’exposition : Marquet en Normandie 15 – 17 septembre MUMA – Musée d’art moderne André Malraux

Venez découvrir l’exposition Marquet en Normandie en compagnie d’une médiatrice culturelle du musée.

Dans la lignée des expositions consacrées aux peintres particulièrement bien représentés dans ses collections – 37 oeuvres –, ou, à ceux qui ont entretenu un lien particulier avec Le Havre et la côte normande, le MuMa présente « Marquet en Normandie« .

L’exposition, dont la thématique n’avait jamais été traitée par un musée, sera composée d’une soixantaine d’oeuvres et montrera les premières sensations maritimes du peintre Albert Marquet, qu’il transforme quasi obsessionnellement en série et en variation, donnant à ses tableaux une dimension à la fois moderne et intemporelle. Cet émerveillé taciturne donne à voir en silence, simplement, des paysages qui se ressemblent mais qui ne sont jamais les mêmes. Comme le souligne, le critique d’art Itzhak Goldberg, « Marquet réinsère la lumière pour rester au plus près de la réalité »… « loin de chercher à saisir le temps qui s’écoule…, il fige, en subtil observateur, la vue qu’il a devant lui »

MUMA – Musée d’art moderne André Malraux 2, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 35 19 62 62 http://www.muma-lehavre.fr Inauguré en 1961, restructuré et rouvert en 1999, le musée Malraux, situé face à l’entrée du port, est un témoin de l’architecture moderne. Héritier du musée d’avant guerre, ses collections offrent un large panorama de la peinture du XVIIe au XXe siècle où se rencontrent les noms de Vouet, Fragonard, Delacroix, Corot, Courbet, Léger, Dubuffet. Les points forts en sont l’impressionnisme et le fauvisme. Monet, Pissaro, Manet, Renoir, Sisley, Marquet, Van Dongen sont présents tandis que le don du fonds de l’atelier d’Eugène Boudin est l’occasion de découvrir les étonnantes esquisses presque abstraites de la fin de la vie de l’artiste. Le Legs Raoul Dufy fait du Havre l’un des meilleurs lieux pour admirer l’œuvre de ce peintre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

MuMa-Le Havre