Exposition « Marquet en Normandie »

22 Avril > 24 Septembre 2023

Dans la lignée des expositions consacrées aux peintres particulièrement bien représentés dans ses collections – 37 oeuvres –, ou, à ceux qui ont entretenu un lien particulier avec Le Havre et la côte normande, le MuMa présente cet été « Marquet en Normandie ».

L’exposition, dont la thématique n’avait jamais été traitée par un musée, sera composée d’une cinquantaine d’oeuvres et montrera les premières sensations maritimes du peintre Albert Marquet, qu’il transforme quasi obsessionnellement en série et en variation, donnant à ses tableaux une dimension à la fois moderne et intemporelle. Cet émerveillé taciturne donne à voir en silence, simplement, des paysages qui se ressemblent mais qui ne sont jamais les mêmes. Comme le souligne, le critique d’art Itzhak Goldberg, « Marquet réinsère la lumière pour rester au plus près de la réalité »… « loin de chercher à saisir le temps qui s’écoule…, il fige, en subtil observateur, la vue qu’il a devant lui ».

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux 2 boulevard Clémenceau, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 35 19 62 72 http://www.muma-lehavre.fr Ancré au Havre, ville qui a vu naître ou grandir des artistes tels Boudin, Monet, Dubuffet, Friesz et Braque, le MuMa, Musée d’Art moderne André Malraux est réputé pour sa collection impressionniste et fauve, les ensembles exceptionnels tels que le fonds Eugène Boudin, la remarquable collection de Raoul Dufy, ainsi que la donation Senn-Foulds qui a confirmé le musée comme 1er musée de France après Paris pour la période impressionniste avec des œuvres de Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Boudin, Degas ou encore Courbet et Corot. Constituée à partir de 1845 la collection regroupe également des œuvres du XVIe au XXIe siècles. Inauguré en 1961 par André Malraux, ses concepteurs, (Lagneau – Audigier, rénové par Laurent Beaudouin) ont réalisé une architecture moderne entièrement dédiée à l’espace et à la lumière naturelle, élément rare pour un musée, mais décisif dans la mise en valeur des œuvres. Rare est aussi son ouverture sur la mer qui rythme la visite de passage des navires entrant et sortant du port. © MuMa – Musée d’art moderne André Malraux Parking gratuit en face du musée. Accès depuis la gare SNCF : bus ligne 3 – arrêt Cathédrale Accessibilité du musée aux visiteurs à mobilité réduite

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Albert MARQUET, « Le Havre, le bassin », 1906, huile sur bois, 61x50cm. Le Havre, MuMa, achat de la Ville du Havre avec l’aide de l’État, la Région Normandie, l’AMAM, et les entreprises Helvetia, Chalus Chégaray et Cie, CRAM, CRIC © MuMa/Charles Maslard