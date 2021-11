MULTIVERSITE # 1 Agrocité de Bagneux, 19 novembre 2021, Bagneux.

MULTIVERSITE # 1

Agrocité de Bagneux, le vendredi 19 novembre à 18:00

L’université du Bien Commun, les associations SourouS et Apprentissages et le réseau R-URBAN se sont associés pour initier une multiversité populaire. Mélangeant les genres et les disciplines, cette université populaire originale cherche à construire des ponts entre les savoirs “savants”, universitaires, et les savoirs “vernaculaires”, ancrés dans l’expérience de chacun et chacune. Elle nous invite à réfléchir et à imaginer ensemble de nouvelles voies de transmission des connaissances, au croisement de l’art, de l’environnement et de l’engagement citoyen. Nous vous invitons à la première session de la Multiversité sur le site de l’agrocité de Bagneux. Nous accueillons à cette occasion Gilles Clément. Ecologiste en actes et en pensée, Gilles Clément défend le brassage planétaire des hommes et des plantes et considère le jardin comme le lieu par excellence de l’expérimentation de “solutions d’existence”. Il se définit par la maxime suivante “Faire le plus possible avec et le moins possible contre”. **Programme de la soirée** • 18h : ouverture au public, découverte du site • 18h30 – 18h45 : performance théâtrale/lecture de textes de Gilles Clément par Muriel Roland (SourouS) • 18h45 – 18h50 : introduction à l’oeuvre de Gilles Clément par Constantin Petcou (AAA/R-Urban) • 18h50 – 19h30 : présentation par Gilles Clément “Le jardin planétaire demain ? L’école des jardiniers planétaires aujourd’hui ?“ • 19h30 – 19h50 : démarches art/écologie en dialogue avec Gilles Clément avec Tranzit (Bucarest), Casco (Utrecht), Terrra (Brezoi) et l’ensemble des participants • 20h – 21h30 : soirée musicale et culinaire

entrée libre sur inscription

Le jardin planétaire

Agrocité de Bagneux 23 rue de la lisette Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

