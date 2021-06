Multisports Nature Les Landelles, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Le Blanc.

Multisports Nature

du lundi 26 juillet au dimanche 1 août à Les Landelles

Les valeurs de partage, de respect et de bienveillance seront au cœur de notre démarche. Nous souhaitons que ce séjour soit accessible à tous, tout en répondant au règlement intérieur de la structure et du centre de vacances. Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 à laquelle nous faisons face, nous souhaitons rendre nos actions accessibles et privilégier le départ du plus grand nombre d’enfants possible. C’est pourquoi nous souhaitons proposer un séjour labélisé « colos apprenantes » à nos publics en les sensibilisant de manières ludiques à de nouveaux apprentissages. Le thème du séjour : Découvrir des activités de pleine nature dans un environnement dépaysant, et faire partager aux enfants une expérience collective et sportive ! Ce séjour d’une semaine, dans une base de loisirs, est riche en activités diverses et en émotions. Nos animateurs diplômés saurons faire découvrir aux enfants leur passion et créer, avec lui, des moments inoubliables… Parcourir la nature en VTT ou en kayak… Apprendre à se repérer en orientation, à naviguer… Se baigner ou bien encore tirer à l’arc ! Multisports, c’est bel et bien multiplier les aventures et les exploits ! Sans oublier les traditonnelles veillées et grands jeux pour passer de moments inoubliables…

560€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Les Landelles Le blanc Le Blanc Indre



