Multisports aux Ecayennes Les Ecayennes, 31 juillet 2022, DIJON.

Multisports aux Ecayennes

du dimanche 31 juillet au vendredi 5 août à Les Ecayennes

Viens t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles activités et de nouvelles personnes pour devenir plus autonome ! Durant cette semaine tu pratiqueras une avalanche d’activités sportives et nature : – course d’orientation avec le parcours de la Chouette pour découvrir Dijon – activités nautiques au lac Kir – kayak – paddle – VTT – accrobranche – escalade – baignade Autant d’activités qui te permettront d’expérimenter et de prendre confiance en toi, de vivre ensemble ! Tu participeras aussi à des petits et grands jeux collectifs, des sports de plein air qui associent les déplacements et la découverte du patrimoine naturel (courses d’orientation, randonnée pédestre). Au travers de ces activités nouvelles et enrichissantes, tu pourras appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de ton propre environnement. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Viens pratiquer une avalanche d’activités sportives et nature !

Les Ecayennes Pôle Enfance 28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON DIJON Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T08:00:00 2022-07-31T00:00:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T00:00:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T00:00:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T00:00:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T00:00:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T17:00:00