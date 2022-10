MULTISPORT : LES LUCIOLES D’AMBRUSSUM Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Sur des nouveaux tracés, un parcours sportif VTT de 25 km et Découverte de 12 km ainsi que Pédestre de 10 km, figurent au programme de cette soirée, organisée avec le concours de la Ville de Lunel, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

Soupe chaude, ravitaillement et tombola sont prévus sur place.

Manifestation limitée à 400 participants. Le club Lunel Bike vous donne rendez-vous, à 17h, au cœur de la carrière LRM Lunel, le samedi 5 novembre pour la seconde édition des Lucioles d’Ambrussum. Lunel

