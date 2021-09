MULTISPORT : 6ÈME ÉDITION DE LA FAMILIALE DES CÉVENNES Montpellier, 2 octobre 2021, Montpellier.

MULTISPORT : 6ÈME ÉDITION DE LA FAMILIALE DES CÉVENNES 2021-10-02 13:30:00 13:30:00 – 2021-10-02 22:00:00 22:00:00

Montpellier Hérault

La 6ème édition de la Familiale des Cévennes coorganisée par la Maison pour Tous Fanfonne Guillierme, avec l’association Rank’art, les partenaires associatifs et institutionnels du quartier, l’Association Vivre Ensemble en Citoyens (A.V.E.C), le Comité de quartier Cévennes et environs, l’Atelier Populaire, l’UFOLEP 34, l’APIEU, l’AFEV, l’association Rebonds, la Maison pour Tous Paul-Emile Victor et Hérault Sport, se déroulera le samedi 2 octobre au Parc du mas de Neuville.

Animations, spectacles et concerts figurent au programme de cet après-midi festif.

Hérault Sport, pour sa part, proposera un atelier « Petite Enfance » pour les 3/6 ans sous forme de Parcours moteur et un atelier Sport Adapté Sarbacane.

