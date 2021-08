Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Multirando arthézienne Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Multirando arthézienne Arthez-de-Béarn, 21 août 2021, Arthez-de-Béarn. Multirando arthézienne 2021-08-21 08:30:00 – 2021-08-21

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn 5 EUR 8h30 : Inscriptions

Trois types de balades sont au programme de la matinée :

9h : départ rando VTT avec un parcours de 25 kms et départ de la balade équestre de 25 kms également.

10h : départ de la marche (circuit de 6 kms)

Ravitaillements sur les différents parcours et verre de l’amitié offert à la fin de la matinée 8h30 : Inscriptions

Trois types de balades sont au programme de la matinée :

9h : départ rando VTT avec un parcours de 25 kms et départ de la balade équestre de 25 kms également.

10h : départ de la marche (circuit de 6 kms)

Ravitaillements sur les différents parcours et verre de l’amitié offert à la fin de la matinée +33 6 35 97 29 75 8h30 : Inscriptions

Trois types de balades sont au programme de la matinée :

9h : départ rando VTT avec un parcours de 25 kms et départ de la balade équestre de 25 kms également.

10h : départ de la marche (circuit de 6 kms)

Ravitaillements sur les différents parcours et verre de l’amitié offert à la fin de la matinée Commune Arthez dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arthez-de-Béarn Adresse Ville Arthez-de-Béarn lieuville 43.46464#-0.61518