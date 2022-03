Multiplier les mondes, Collectif Coupé Décalé Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, 29 mars 2022, Paris.

Multiplier les mondes, Collectif Coupé Décalé

du mardi 29 mars au mercredi 30 mars à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles

Le mot transe est un terme qui suggère une parenté entre des occurrences culturelles multiples. Transe cognitive, transe hypnotique, Candomblé brésilien, transe chamanique mongole, rave party, ou stages de développement personnel, peut-on trouver dans ces diverses expériences quelque chose de « commun » ? Ces expériences millénaires fascinent et font l’objet d’un intérêt particulier tant sur la scène artistique que sur le plan personnel. Que faire de ces héritages dans le contexte politique actuel ? La transe considérée sans nostalgie ni exotisme pourrait-elle réhabiliter d’autres accès à la connaissance qui s’émanciperaient des injonctions liées à la productivité et à la normativité capitaliste ? **_Multiplier les mondes_** propose une enquête documentaire où se croisent les récits de neuroscientifiques, anthropologues, initié·e·s et artistes… faisant cohabiter les lieux de parole sans souci d’exhaustivité, non pas pour mieux définir mais pour laisser flotter le trouble. **Coupé Décalé** invite à une expérience immersive où savoirs sensoriels et savoirs intellectuels se fondent, entre écoute, rêve et contemplation. Le Collectif **Coupé Décalé** est une rencontre entre trois personnes issues respectivement de la danse, du cinéma et de l’anthropologie. Il est également un laboratoire, un projet expérimental de curation.

Entrée libre – réservation conseillée

Dans le cadre du festival (((Interférence_s))), dédié au substrat sonore, Le CWB|Paris vous propose une installation sonore et performative du Collectif Coupé Décalé intitulé “Multiplier les mondes”.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:00:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T13:00:00