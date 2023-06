La fête du cinéma Multiplexe le Palace Martigues, 2 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Retrouvons enfin La Fête du Cinéma pour partager ensemble nos émotions et vivre l’expérience unique de la salle de cinéma !.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-05 . EUR.

Multiplexe le Palace Route D’Istres

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Finally, let’s find La Fête du Cinéma to share our emotions together and live the unique experience of the cinema!

¡Finalmente, encontremos La Fête du Cinéma para compartir nuestras emociones juntos y vivir la experiencia única del cine!

Lassen Sie uns schließlich La Fête du Cinéma finden, um gemeinsam unsere Gefühle zu teilen und das einzigartige Erlebnis des Kinos zu erleben!

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme de Martigues