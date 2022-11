Ciné-débat autour du film La fabrique des pandémies multiplexe ciné quai Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Ciné-débat autour du film La fabrique des pandémies multiplexe ciné quai, 6 décembre 2022, Saint-Dizier. Ciné-débat autour du film La fabrique des pandémies Mardi 6 décembre, 20h00 multiplexe ciné quai

6€

La ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne, organisent une projection du film La fabrique des pandémie suivi d’un débat avec la réalisatrice Marie-Monique Robin. multiplexe ciné quai quai lamartine saint dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes, jusqu’alors inconnues, a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux.

Dans son nouveau film-documentaire, Marie-Monique Robin cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ».

Durant la pandémie et pendant deux ans, la réalisatrice a parcouru huit pays différents accompagnée de son équipe et de l’actrice Juliette Binoche, pour trouver les facteurs d’émergence des maladies infectieuses. Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

La séance sera suivie d'un temps de débat-échanges avec Marie-Monique Robin. Journaliste d'investigation, Marie-Monique Robin est l'autrice

de plusieurs ouvrages, dont Notre poison quotidien, Sacrée

croissance ! et La Fabrique des pandémies. Elle a également

réalisé de nombreux documentaires parmi lesquels Le Monde

selon Monsanto (2008).

