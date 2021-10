Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Mayenne, Saint-Denis-du-Maine MULTIGOLF : JOURNÉE TÉLÉTHON Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine Mayenne Saint-Denis-du-Maine EUR 5 5 Le Multigolf Meslay organise une journée en faveur du Téléthon le samedi 4 décembre.

Possibilité de faire un parcours au choix (Swingolf, FootGolf, DropnGolf) le matin et/ou l’après-midi. 5€ le parcours/pers.

Uniquement sur réservation à animation@multigolf-meslay.com (ou 02.43.98.44.45).

Boissons chaudes en vente sur place.

