Multi-stakeholder Tour 2022 – Etape 1 – Europe & Think Tank Siège Isoc France, 5 avril 2022, Paris.

Alors que les prochaines élections nationales françaises auront lieu en avril et juin 2022 et alors que la France préside l’union européenne jusqu’en juin 2022, l’Internet Society France ouvre le débat avec les parties prenantes de l’Internet français, européen et mondial, pour construire l’avenir du numérique avec toutes et tous. Plusieurs ateliers sont organisés avec des représentants des organisations européennes et mondiales, des représentants des Think Tank et des Associations et des représentants des territoires. En juin 2022, lors de la soirée électorale de clôture, nous convions les représentants des grands partis politiques afin de leur présenter nos propositions et questions, pour l’avenir du numérique, en France et en Europe. **Etape 1 : Europe & Think Tank** **5 avril 2022, de 18h à 20h30, en ligne** Ce premier atelier aura lieu en ligne et sera organisé en 2 sessions : le Numérique et le Monde et l’Europe (dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne) le Numérique et les Think Tank **Echange sur l’Europe animé par Sébastien Bachollet & Marylou Le Roy** Constance Bommelaer de Leusse (Internet Society) Chris Mondini (ICANN) Nnenna Nwakanma (WWWeb Foundation) Olivier Crépin Leblond (ICANN – EURALO) **Echange sur les Think Tank animé par Nicolas Chagny** Jennyfer Chrétien (Renaissance Numérique) Jean-François Marchandise (FING)

L’Internet Society France à la rencontre des parties prenantes

