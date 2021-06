Enchastrayes chalet Ste-Victoire Alpes-de-Haute-Provence, Enchastrayes Multi Sports en Montagne chalet Ste-Victoire Enchastrayes Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

du lundi 2 août au vendredi 6 août

Au cœur du Parc National du Mercantour, la vallée de l’Ubaye dispose d’une situation exceptionnelle pour pratiquer et découvrir des activités de moyenne montagne, de découverte d’activités sportives et de sensibilisation à l’environnement.

500 €

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

