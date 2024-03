Multi sport tour Stade de foot Les Eyzies, mardi 16 avril 2024.

Multi sport tour Stade de foot Les Eyzies Dordogne

Dans le cadre du Sport en milieu rural une journée « Multi sport Tour » est organisée au stade des Eyzies pour les enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 15 ans.

Plus de 65 disciplines sportives sont à découvrir. Pensez à apporter votre pique-nique. Le goûter est offert. Sur réservation.

Dans le cadre du Sport en milieu rural en Nouvelle Aquitaine, une journée « Multi sport Tour » est organisée au stade des Eyzies pour les enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 15 ans. Le 1er centre de loisirs sportif itinérant garde vos enfants toute la journée (prévoir pique-nique ou plat à réchauffer) et fait découvrir des disciplines sportives telles que le parcours d’obstacle, le tchoukball, le bumball, la crosse québécoise, la crosse tchèque, et plus de 65 sports différents ! Le goûter est offert ! Inscription obligatoire. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 09:00:00

fin : 2024-04-16 17:00:00

Stade de foot 3-5 chemin de la Cale

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Multi sport tour Les Eyzies a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère