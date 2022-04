Multi-Sensation CENTRE LA CHAUME, 10 avril 2022, ORBEY.

Multi-Sensation

du dimanche 10 avril au vendredi 15 avril à CENTRE LA CHAUME

La douceur printanière des vacances de Pâques est propice à la détente et aux activités de plein air. Tu en profiteras pour faire le plein d’adrénaline, de rigolades, en découvrant des sensations inédites grâce à un cocktail intense et passionnant. L’ambiance montagnarde et conviviale de la Chaume te permettra de tisser de nouvelles complicités entre copains. Tu participeras aux activités que tous le monde apprécie : – séances de canyoning en torrent de montagne avec moniteur professionnel – grimpe arbre ou escalade – VTT – slack-line ainsi qu’aux tournois et jeux sportifs, animations et veillées… Toutes les conditions sont réunies pour que tu passes un séjour formidable entre copains, pour gagner en connaissances, en confiance, en tolérance et pour s’ouvrir aux autres par l’échange et l’entraide ! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 456,00 €

Attention, expérience sports et nature unique dans cette colo pour les 12-17 ans qui mêle verticalité et passion. Viens vivre un séjour dans une sacrée ambiance entre copains !

CENTRE LA CHAUME 321 LES MACHIELLES IA68 N°075A6896, 68370 ORBEY ORBEY Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T00:00:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T00:00:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T00:00:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T00:00:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T00:00:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T16:00:00