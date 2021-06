Sanary-sur-Mer Centre "Les Flots" Sanary-sur-Mer, Var Multi nautique en Mediterrannée Centre « Les Flots » Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Multi nautique en Mediterrannée Centre « Les Flots », 3 août 2021-3 août 2021, Sanary-sur-Mer. Multi nautique en Mediterrannée

du mardi 3 août au lundi 16 août à Centre « Les Flots »

Séjour sportif au bord de la méditerrannée, apprentissage physique à travers de nombreuses activités nautiques (voile, paddle, kayak,…) et culturelles en lien avec le milieu (marché provençal, calanques de cassis,…)

1075

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre « Les Flots » 340 Allée Thérèse, 83110 Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Beaucours Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre "Les Flots" Adresse 340 Allée Thérèse, 83110 Sanary-sur-Mer Ville Sanary-sur-Mer lieuville Centre "Les Flots" Sanary-sur-Mer