Fin : 2024-02-04T10:30:00+01:00 – 2024-02-04T23:00:00+01:00 17e édition du festival Cette nouvelle édition propose comme chaque année son lot de films LGBTQIA+ agrémentés de rencontres, débats, performances, expositions… Lieux participants : Cinéma ABC

American Cosmograph

Cinéma Le Cratère

Cinéma Pathé Wilson

Cinéma Utopia Borderouge

Cinémathèque de Toulouse

Espace Diversités Laïcité

Instituto Cervantes

Le Kalinka Programmation Vendredi 26 janvier : À 20h au Pathé Wilson – Soirée d’ouverture ** : discours d’ouverture, spectacle proposé par Mika Rambar, et projection du film Norwegian Dream Samedi 27 janvier : À 14h à l’Espace Diversités Laïcité – projection du documentaire Out of Uganda **

À 15h30 à l’ABC – vernissage de l’exposition Liberté d’aimer de Sarah Picasso

À 16h30 à l’ABC – projection du film La Huella de Unos Labios

À 16h30 à l’ABC – projection du film 20 000 Espèces d’Abeilles

À 21h à l’ABC – soirée Kings of the Night : spectacle de Rafael de la Manche suivi de la projection du documentaire Devenir Roi Dimanche 28 janvier : À 10h30 à l’American Cosmograph – ciné petit dèj et projection du film All the Colours of the World Are Between Black and White

À 14h à l’ABC – projection du documentaire Changing the Game

À 16h à l’ABC – projection du film Polarized

À 18h15 à l’ABC – projection du film Acsexybilidade *

À 20h30 au Pathé Wilson – projection du film Rivière * Lundi 29 janvier : À 18h au Cratère – projection du film The Summer with Carmen

À 20h30 au Cratère – projection du documentaire Édouard Louis ou la Transformation, en présence du réalisateur ** Mardi 30 janvier : À 19h à l’Espace Diversités Laïcité – projection du court-métrage Jean est Tombé Amoureux, en présence du réalisateur

À 20h à l’Espace Diversités Laïcité – projection du documentaire En Terrain Libre, en présence de la réalisatrice Mercredi 31 janvier : À 19h à la Cinémathèque – projection du documentaire Grey Gardens, présenté par Sébastien Lifshitz

À 21h à la Cinémathèque – projection du documentaire No Home Movie, présenté par Sébastien Lifshitz Jeudi 1er février : À 18h à l’Instituto Cervantes – projection du film Leon *

À 20h30 à l’American Cosmograph – projection du documentaire Sirens Vendredi 2 février : À 18h à l’American Cosmograph – projection du documentaire Queerying Nature, en présence de la réalisatrice

À 20h à l’American Cosmograph – projection de la série de 6 courts-métrages PluriELLES, en présence de la réalisatrice

À 20h au Pathé Wilson – projection du film Norwegian Dream

À 22h30 à l’American Cosmograph – Boysnight : projection d’une série de 5 courts-métrages Samedi 3 février : À 14h à l’Espace Diversités Laïcité – projection du documentaire Alteritats *

À 16h15 à l’ABC – projection du documentaire Fiertés Mêlées, en présence du réalisateur

À 16h15 au Pathé Wilson – projection du film Rivière *

À 18h30 à l’ABC – projection de la série de 6 courts-métrages Trans-lucides

À 21h15 au Pathé Wilson – projection du documentaire Lesbiennes, quelle histoire ? Dimanche 4 février : À 10h30 à l’American Cosmograph – ciné petit dèj, projection du film 24h à New-York

À 14h15 à l’ABC – projection du film Les Tortues, en présence du réalisateur **

À 18h30 au Kalinka – cérémonie de clôture : spectacle offert par la troupe du cabaret Le Kalinka, annonce du palmarès de la 17e édition, et projection du court-métrage primé par le public Le festival se déploie également en région du 5 au 28 février, notamment en Métropole à Aucamville, Blagnac et Colomiers. Programmation complète et détaillée sur son site web Informations accessibilité : Certains événements et séances de projection sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes si * indiqué

