Fin : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00 23e édition du festival La chanson se faufile dans tous les styles musicaux et notre langue claque de mille façons. Détours de Chant croise les genres et les lieux, met en lumière des connivences, bouscule les habitudes, pour conduire le public vers de belles découvertes. Entre artistes confirmés et nouveaux talents, cette nouvelle édition du festival propose une programmation éclectique et rayonnante, qui n’oublie pas le jeune public. Lieux participants Le festival se déploie dans différents lieux culturels. À Toulouse : Le Bijou

Théâtre du Grand Rond À Bruguières : Le Bascala À Launaguet : Théâtre Molière À Tournefeuille : L’Escale Programmation des concerts 1ère semaine Mardi 23 janvier : À 19h au Théâtre du Grand Rond – Jeanne Côté *

À 20h au Centre culturel – Théâtre des Mazades – HYL + Petite Gueule Mercredi 24 janvier : À 19h au Centre culturel Henri-Desbals – Nicolas Jules *

À 19h au Théâtre du Grand Rond – Jeanne Côté *

À 21h au Centre culturel Henri-Desbals – September Cohen

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne – Coup de pouce mystère

À 21h30 au Bijou – Déliquante Jeudi 25 janvier : À 12h30 à la Salle du Sénéchal – Camille Laïlly *

À 18h30 au Centre culturel – Espace Job – Mortelle Paillette *

À 19h au Théâtre du Grand Rond – Jeanne Côté *

À 20h30 au Centre culturel Alban-Minville – Arthur Ely

À 20h30 à l’Escale – Alexis HK + Halynka

À 20h30 au Centre culturel – Espace Job – Paradis Minuit + Eric Nemo

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne – Nuit de la pleine lune

À 21h30 au Bijou – Déliquante Vendredi 26 janvier : À 12h45 à La Fabrique UT2J – Kosh *

À 19h au Théâtre du Grand Rond – Jeanne Côté *

À 20h30 au Centre culturel Saint-Cyprien – Soleynia

À 21h au Théâtre Molière – Lise Martin

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne – Lokk & Zarn

À 21h30 au Bijou – Arbas Samedi 27 janvier : À 15h à la Médiathèque Empalot – Jeanne et Serge *

À 17h au Centre culturel de quartier Ernest Renan – Pitpit

À 19h au Théâtre du Grand Rond – Jeanne Côté *

À 20h à la Halle aux Grains – Leprest en symphonique

À 21h à la Cave Poésie René Gouzenne – Lokk & Zarn Dimanche 28 janvier : À 10h30 au Centre culturel Alban-Minville – Je viens d’où tu vas

À 15h à la Méathèque José Cabanis – Davy Kilembé *

À 17h au Bascala – Hervé Suhubiette chante Anne Sylvestre 2e semaine Mardi 30 janvier : À 19h au Théâtre du Grand Rond – Hector ou Rien *

À 21h30 au Bijou – Oscar Les Vacances Mercredi 31 janvier : À 19h au Théatre du Grand Rond – Hector ou Rien *

À 20h à la Halle aux Grains – Juliette

À 21h30 au Bijou – Oscar Les Vacances Jeudi 1er février : À 12h30 à la Salle du Sénéchal – Après le théâtre À 19h au Théatre du Grand Rond – Hector ou Rien *

À 21h30 au Bijou – Dans l’Shed Vendredi 2 février : À 19h au Théatre du Grand Rond – Hector ou Rien *

À 21h30 au Bijou – Dans l’Shed Samedi 3 février : À 15h à la Médiathèque Saint-Cyprien – Nicolas Bacchus *

À 19h au Théatre du Grand Rond – Hector ou Rien *

