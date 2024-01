Semaine Franco-Allemande Multi-lieux Toulouse, lundi 22 janvier 2024.

Semaine Franco-Allemande Une semaine de rencontres et d’animations pour célébrer l’amitié franco-allemande et développer les échanges culturels entre la France et l’Allemagne. 22 – 31 janvier Multi-lieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-22T14:00:00+01:00 – 2024-01-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T21:00:00+01:00

Quelques temps forts de la 21e Semaine Franco-Allemande

Concert de la Semaine franco-allemande

Samedi 27/01 – 20h – Temple du Salin (place du Salin, Toulouse).

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Ce concert du 27 janvier est dédié à l’oeuvre de Mozart. L’Orchestre Les Schubertiades et le Choeur franco-allemand vous présenteront un programme musical pour célébrer l’amitié franco-allemande, sous la direction d’Hubert Evin.

Kaffee und Kuchen et Tandem franco-allemand

Samedi 27/01 – 16h30 > 18h30 – Goethe-Institut (4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse)

Les rencontres Tandem du Goethe-Institut Toulouse vous permettent de rencontrer des locuteurs et locutrices natifs et d’approfondir vos connaissances de la culture et langue du pays voisin. Diverses activités linguistiques divertissantes sont organisées pour favoriser les échanges, faire connaissance et peut-être de trouver un ou une partenaire tandem sur le long terme.

Ce tandem est précédé par le Kaffee und Kuchen, le goûter allemand, à 16h30 ! Toute contribution à cette pause gourmande est bienvenue.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur réservation à :

accueil-toulouse@goethe.de

Soirée découverte fromages et vins

Jeudi 01/02 – 18h30 > 20h – Alliance Française, bâtiment Maison des Associations (2e étage), 3, Place Guy Hersant – Toulouse

Sur inscription à : animation@alliance-toulouse.org

L’Alliance Française de Toulouse vous fait vivre une expérience nouvelle, animée conjointement par le Dr. Martin Weinert, membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Vin et des Spiritueux et Marie-Françoise, collaboratrice chez le Fromager Xavier : un accord met-vins avec fromages français et vins allemands.

Tarif : 15€ par personne. Inscription prise en compte après règlement, au plus tard le lundi 29 janvier 2024. Règlement sur place à l’Alliance Française (espèces, CB ou virement bancaire).

Conférence sur Düsseldorf

Mercredi 24/01 – 18h30 > 20h – Goethe-Institut (4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée par mail : celinelauriere@gmail.com

Découvrez ou approfondissez une thématique culturelle en lien avec l’Allemagne. Céline Laurière, guide-conférencière et formatrice franco-allemande vous propose de découvrir Düsseldorf, capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a un accord de coopération depuis 2003 avec la Mairie de Toulouse. Promenade à travers son centre historique et ses quartiers portuaires sur la Rive droite du Rhin.

La coopération entre les deux villes vous sera présentée par la Direction Europe et International de Toulouse et Thélème Auzonne, chef de projet.

Et de nombreux autres rendez-vous à découvrir dans le programme disponible en téléchargement.

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:accueil-toulouse@goethe.de »}, {« link »: « mailto:animation@alliance-toulouse.org »}, {« link »: « mailto:celinelauriere@gmail.com »}]

goethe semaine franco allemande