Cuba Hoy ! Terres de rencontres Multi-lieux Toulouse, 20 janvier 2024, Toulouse.

Cuba Hoy ! Terres de rencontres 20 janvier – 4 février 2024 Multi-lieux Différents tarifs selon les spectacles ou concerts. Gratuit si non-indiqué.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T09:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

27e édition du festival

Basée sur l’échange et la diversité, « CUBA HOY !… Terres de Rencontres » explore de multiples contrées artistiques entre spectacles, concerts, bals populaires… Une programmation mosaïque pour laquelle chaque artiste et création impulse un souffle qui accroît la vitalité, l’envie et la curiosité.

Les lieux participants

Le festival se déploie du 20 janvier au 4 février dans plusieurs lieux toulousains :

Espace Culturel & Artistique Terres de Rencontres

Centre culturel – Espace Job

Centre Culturel – Théâtre des Mazades

Le Metronum

MJC des Ponts Jumeaux

Espace Pont des Demoiselles

Église des Sept-Deniers

Pavillon République

Temps forts de la programmation

Dowdelin

Concert Le Futur Créole : Afro-caraïbéen, funk, soul, pop créole

Informations pratiques :

Samedi 20 janvier

À 20h30

Au Metronum

9€ / 13€ / 16€

La pratique amateur au cœur du festival

Informations pratiques :

Dimanche 28 janvier

De 14h à 20h

À l’Espace Pont des Demoiselles

Déroulé :

À 14h – Grande fête des percussions « Percu’sound” (4€)

À 15h15 – Destination Brésil avec les enfants des Sept-Deniers

À 15h45 – Scène ouverte

À 17h – Grand Bal cubain avec Cuba Libré animé par Dj Azucar

El Autentico Son de Cuba

Informations pratiques :

Jeudi 1er février

Au Centre culturel – Théâtre des Mazades

Déroulé :

À 19h – Apéro-concert cubain avec 3D’CUBa

À 20h30 – Concert cubain de Septeto Nabori (9€ / 16€ / 19€)

À 22h – Bal salsa avec DJ Benito el Bombe

Fiesta Cubaine

Informations pratiques :

Vendredi 2 février

Au Pavillon République

Déroulé :

À 19h – Before avec Dj Toscano

À 20h30 – Concert d’Afincao

À 22h15 – After avec Dj Toscano

Le Cabaret de la Mort… Même Pas Mal !

« Le cabaret de la mort joyeuse » par la Cie Les Passeurs d’Histoires

Informations pratiques :

Samedi 3 février

À 14h30

À la MJC des Ponts Jumeaux

Spectacle “Ça Va Mal Finir”

Comédie Décomplexée par le collectif Chacun pour soi

Informations pratiques :

Samedi 3 février

À 17h30

Au Centre culturel – Espace Job

7€ / 10€

La Musique Afro et Latino dans tous ses états

Informations pratiques :

Samedi 3 février

Au Centre culturel – Espace Job

Déroulé :

À 19h – Apéro-concert festif avec Terrasse Kollectif rgatuit

À 21h – Concert de De Fruta Madre 8€ / 10€ / 13€

La Milonga « Radio Tango » de Raffo, spéciale “Cuba Hoy !”

Avec DJ Raffo

Informations pratiques :

Samedi 3 février

De 20h à 1h du matin

À l’espace Terres de Rencontres

7€

Faire la fête, faire quartier… Déambulation carnavalesque

La fête traditionnelle des Sept-Deniers

Informations pratiques :

Dimanche 4 février

Quartier des Sept-Deniers

Déroulé :

À 9h – Visite de Terres de Rencontres

À 10h – Départ de la déambulation carnavalesque

Contes, musique, danse pour réunir toutes les générations

Informations pratiques :

Dimanche 4 février

Au Centre culturel – Espace Job

Déroulé :

À 14h30 – Destination Brésil avec Elaine Lopes et restitution d’ateliers par les enfants des Sept-Deniers

À 15h15 – Boom intergénérationnelle avec DJ Soka (participation libre)

Un bel écho aux Voix d’Amérique latine

Avec Ely Pineda & Chorale Bakhtali

Informations pratiques :

Dimanche 4 février

À 16h30

À l’église des Sept-Deniers

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

