Festival Ici & Là 19 janvier – 10 février 2024 Multi-lieux Formule 3 spectacles : 45€ / 30€ | Formule 5 spectacles : 70€ / 40€ | À l’unité : de 5€ à 25€ selon les spectacles | Entrée libre et gratuite pour « Performeuses »

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:50:00+01:00

Fin : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T20:55:00+01:00

La danse à l’honneur

Ici & Là, un festival pour s’immerger dans les danses d’aujourd’hui et aller à la rencontre de l’autre. Pendant plusieurs semaines, les styles et les formes s’entrelacent, artistes émergents et reconnus se croisent.

Ici, le temps d’un hiver.

Là, le temps d’un festival.

Lieux participants, à Toulouse et dans sa métropole :

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie (Toulouse)

Théâtre Garonne (Toulouse)

ThéâtredelaCité (Toulouse)

Centre culturel – Théâtre des Mazades (Toulouse)

Musée Les Abattoirs (Toulouse)

Ville de Tournefeuille

Programmation

Événements et spectacles ayant lieu à Toulouse et dans sa métropole.

Tatiana :

De Julien Andujar

Vendredi 19 janvier à 20h

Au Théâtre Sorano

Majorettes :

De Mickaël Phelippeau

Dimanche 21 janvier à 15h30

Au ThéâtredelaCité

Blitz :

De Marion Muzac vs. Sables Noirs (création)

Mardi 23 et jeudi 25 janvier à 20h

À La Place de la Danse

Mal – Embriaguez Divina :

De Marlene Monteiro Freitas

Mercredi 24 et jeudi 25 janvier à 20h, vendredi 26 janvier à 20h30

Au Théâtre Garonne

…In a corner the sky surrenders… :

unplugging archival journeys… #2 (for Marta)…

De Robyn Orlin

Du lundi 29 au mercredi 31 janvier à 19h

Au Théâtre Garonne

Mirlitons :

D’Aymeric Hainaux & François Chaignaud

Lundi 29 et mardi 30 janvier à 20h30

Au Théâtre Garonne

For You / Not For You :

De Solène Wachter

Mercredi 31 janvier à 20h30

Au Théâtre Garonne

Performeuses :

Une conférence spectaculaire

D’Hortense Belhôte

Jeudi 1er février à 18h30

Aux Abattoirs

Reface :

De Les Idoles

Jeudi 1er février à 20h30 et vendredi 2 février à 20h

À La Place de la Danse

Giselle… :

De François Gremeaud

Du mardi 6 au vendredi 9 février à 20h, samedi 10 février à 18h30

Au ThéâtredelaCité

Générations :

Battle of portraits

De Fabrice Ramalingom

Mardi 6 février à 20h

Au Centre culturel – Théâtre des Mazades

Bugging :

D’Étienne Rochefort

Jeudi 8 février à 20h30

À Tournefeuille (place Roger Panouse)

Concha :

Histoires d’écoute

De Marcela Santander Corvalan & Hortense Belhôte

Samedi 10 février à 20h

À La Place de la Danse

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

