Fin : 2024-01-21T14:15:00+01:00 – 2024-01-21T15:49:00+01:00 Le festival Cette 17e édition du festival propose 2 semaines de projections et de débats : 18 films sélectionnés par des organisations de solidarité internationale (ACAT, Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, École des droits humains et de la terre, Les Amis du Monde Diplomatique, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières) traitant de sujets divers sont mis à l’affiche. Les projections sont suivies de débats menés par des intervenants spécialistes des sujets traités. Les lieux de projection sur Toulouse Métropole À Aucamville : cinéma Jean Marais À Colomiers : cinéma Véo Le Central À Toulouse : cinéma ABC

American Cosmograph

cinéma Utopia Borderouge

Le Cratère

Espace Diversités Laïcité

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Salle du Sénéchal À Tournefeuille : cinéma Utopia Le programme à Toulouse et dans sa métropole Samedi 6 janvier À 15h, Espace Diversités Laïcités – Vernissage de l’exposition Port-au-Prince, la vie au gré des gangs À 16h, Espace Diversités Laïcité – Projection du documentaire La Spirale Lundi 8 janvier À 19h30, cinéma ABC – Vernissage de l’exposition 115 à Toulouse,un cas d’indignité ? À 20h30, cinéma ABC – Projection du film La Fracture Mardi 9 janvier À 20h30, cinéma ABC – Projection du documentaire Sur l’Adamant Mercredi 10 janvier À 20h, salle du Sénéchal – Projection du film 200 Mètres Jeudi 11 janvier À 20h, Utopia Borderouge – Projection du documentaire La Spirale À 20h30, cinéma ABC – Projection du film Joyland À 20h30, cinéma Jean Marais – Projection du documentaire Sept Hivers à Téhéran Vendredi 12 janvier À 20h30, cinéma ABC – Projection du documentaire Sept Hivers à Téhéran Samedi 13 janvier À 16h, Espace Diversités Laïcité – Projection du documentaire Cybersurveillance, un impact planétaire À 20h30, cinéma Le Cratère – Projection du documentaire En toute liberté, une radio pour la paix Dimanche 14 janvier À 11h, Utopia Tournefeuille – Projection du documentaire Mon Pays Imaginaire À 20h30, cinéma Le Cratère – Projection du documentaire Les Âmes Perdues Lundi 15 janvier À 20h, Utopia Borderouge – Projection du film La Fille de Brest À 20h30, cinéma Véo – Projection du film La Fracture Mardi 16 janvier À 20h30, American Cosmograph – Projection du documentaire Stop Filming Us Mercredi 17 janvier À 20h, salle du Sénéchal – Projection du film Tropique de la Violence Jeudi 18 janvier À 20h30, American Cosmograph – Projection du documentaire Les Mots de la Fin À 20h30, cinéma Jean Marais – Projection du documentaire De l’Eau sur le Feu Dimanche 21 janvier À 14h15, auditorium des Abattoirs – Projection du film Limbo Détails et programmation complète en région sur le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/ »}] © DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Multi-lieux Adresse TOULOUSE Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Multi-lieux Toulouse Latitude 43.604462 Longitude 1.444247 latitude longitude 43.604462;1.444247

