Toulouse Séquence Court-Métrage Multi-lieux Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse. Séquence Court-Métrage 6 – 10 décembre Multi-lieux Cinémas ABC et American Cosmograph : 8€ ou 4,50€ selon les séances | Théâtre du Grand Rond : 6€/7€ pour la Nuit du Court seule, 13€ pour la Nuit du Court + spectacle | Autres lieux : entrée libre et gratuite 32e édition du festival Fiction, animation, documentaire, d’ici ou d’ailleurs… le festival tout juste trentenaire met à l’honneur le format court dans toute sa diversité avec plus de 100 films sélectionnés. Le public est invité à voter dans les catégories « compétition nationale », « compétition internationale » et « compétition animation premiers films ». Lieux participants : Cinéma ABC

Cinéma American Cosmograph

Théâtre du Grand Rond

Médiathèque José Cabanis

Médiathèque Grand M

Centre culturel de quartier Bordeblanche

Centre d’animation Saint-Simon Programmation Temps forts Séance d’ouverture « Dreams are my reality » : Mercredi 6 décembre, à 20h30

Durée 1h36

Au cinéma ABC

8 courts-métrages projetés, et une rencontre

Entrée 8€ Nuit du Court : Vendredi 8 décembre à 23h

Durée 4h

Au Théâtre du Grand Rond

15 courts-métrages projetés, et autres animations (quiz…)

Entrée 7€/6€

Réservation fortement conseillée

Séance précédée d’un spectacle à 21h (entrée spectacle + Nuit du Court à 13€) Palmarès : Dimanche 10 décembre

À partir de 19h

Au cinéma ABC

Entrée 8€ Compétition nationale Programme 1 : Vendredi 8 décembre à 18h45

Samedi 9 décembre à 16h

Durée 1h28

Au cinéma ABC

5 courts-métrages projetés, suivis d’une rencontre

Entrée 8€ Programme 2 : Samedi 9 décembre à 18h

Dimanche 10 décembre à 11h15

Durée 1h25

Au cinéma ABC

4 courts-métrages projetés, suivis d’une rencontre

Entrée 8€ Programme 3 : Samedi 9 décembre à 20h15

Dimanche 10 décembre à 15h

Durée 1h24

Au cinéma ABC

4 courts-métrages projetés, suivis d’une rencontre

Entrée 8€ Compétition internationale Programme 1 : Jeudi 7 décembre à 19h

Durée 1h24 + film surprise

Au cinéma American Cosmograph

6 courts-métrages projetés, dont un film surprise

Entrée 8€ Programme 2 : Vendredi 8 décembre à 21h15

Durée 1h24 + film surprise

Au cinéma American Cosmograph

7 courts-métrages projetés, dont un film surprise

Entrée 8€ Programme 3 : Samedi 9 décembre à 15h30

Durée 1h26 + film surprise

Au cinéma American Cosmograph

6 courts-métrages projetés, dont un film surprise

Entrée 8€ Compétition animation premiers films Informations pratiques : Samedi 9 décembre à 16h30

Durée 55mn + film surprise

À la Médiathèque José Cabanis

12 courts-métrages projetés, dont un film surprise

Entrée libre Séances spéciales Humour, le random du Lol : Dimanche 10 décembre à 17h

Durée 1h26

Au cinéma ABC

6 courts-métrages projetés

Entrée 8€ Girls Don’t Cry : Jeudi 7 décembre à 21h15

Durée 1h23

Au cinéma American Cosmograph

5 courts-métrages projetés

Entrée 4,50€ Courts d’école : Jeudi 7 décembre à 19h

Durée 55mn

Au cinéma ABC

8 courts-métrages projetés, suivis d’une rencontre

Entrée 4,50€ Programme best-of : Dimanche 10 décembre à 15h

Durée 1h27

À la Médiathèque Grand M

6 courts-métrages projetés

Entrée libre Jeune public Programmation jeune public à partir de 3 ans : Vendredi 8 décembre à 10h, au Centre culturel de quartier Bordeblanche, entrée libre

Dimanche 10 décembre à 11h (+ petit-déjeuner), au cinéma ABC, entrée 4,50€

Durée 30mn

6 courts-métrages projetés Programmation jeune public à partir de 6 ans : Mercredi 6 décembre à 10h et à 14h, au Centre d’animation Saint-Simon, entrée libre

Vendredi 8 décembre à 14h30, au Centre culturel de quartier Bordeblanche, entrée libre

Dimanche 10 décembre à 16h (+ goûter), au cinéma ABC, entrée 4,50€

Durée 46mn

5 courts-métrages projetés Détails des séances et des courts-métrages projetés sur le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.sequence-court.com/festival/programmation__trashed/programmation-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T10:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:06:00+01:00

