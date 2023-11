Festival Culture Bar-Bars Multi-lieux Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

Festival Culture Bar-Bars 23 – 25 novembre Multi-lieux Entrée libre, sauf mention contraire

21e édition du festival

Depuis sa création dans les années 90, le festival Culture Bar-Bars s’inscrit dans la volonté de la Fédération Nationale des Cafés et clubs Cultures d’initier, de développer et de promouvoir une offre artistique, génératrice de dynamiques territoriales.

Devenu le 2e événement culturel national après la Fête de la musique, ce festival incarne le rôle fondamental des petits lieux de diffusion que sont les cafés concerts, les cafés cultures pour l’émergence culturelle et artistique et le vivre ensemble dans les villes et villages.

Au programme : expos, DJ sets, jeux, cabarets, théâtre, _stand up_… et de la musique bien sûr, dans tous les styles !

À Toulouse, 16 bars et cafés participent à cette nouvelle édition du festival.

Programmation

Aux 4 Zèbres

23, rue des Blanchers :

Jeudi 23 novembre à 21h30 – Oreus (soul, funk, jazz, disco) – 10€

(soul, funk, jazz, disco) – 10€ Vendredi 24 novembre à 21h30 – ORTF (rock) – 10€

(rock) – 10€ Samedi 25 novembre à 21h30 – Spectacle de magie et show lumineux – 12€

À L’Astronef

3, place des Avions :

Jeudi 23 novembre à 20h30 – Membre (spectacle, conseillé à partir de 14 ans)

(spectacle, conseillé à partir de 14 ans) Samedi 25 novembre à 20h30 – FIBR (jazz électrique)

À L’Autruche

1, rue André Mercadier :

Jeudi 23 novembre à 21h – Keed (rap, hip-hop, pop)

(rap, hip-hop, pop) Vendredi 24 novembre à 22h – Pomegranate Sounds (DJ set, tropical groove)

(DJ set, tropical groove) Samedi 25 novembre à 20h30 – Shoeshiners (rock, R’n’B)

Au Bear’s House

10, rue du pont Montaudran :

Vendredi 24 novembre à 21h30 – Little by Little (house, break, electro)

(house, break, electro) Samedi 25 novembre à 21h30 – Antenne Bamboche (DJ set)

Au Biérographe

12, rue des Paradoux :

Samedi 25 novembre à 21h – Ankah (hip-hop, rock, rap)

À Breughel l’Ancien

30, rue de la Chaîne :

Jeudi 23 novembre à 22h – Nicole Camisole vs. DJ Mayday (R’n’B, house, funk)

(R’n’B, house, funk) Vendredi 24 novembre à 22h – Ekyoz vs. Leo Kamisa (tropical bass)

(tropical bass) Samedi 25 novembre à 22h – Bamako Bogota (afrotropical)

Au Café Ginette

46, avenue des Minimes :

Jeudi 23 novembre à 21h – Marcel Duo (soul, pop, R’n’B)

Vendredi 24 novembre à 21h – Retro Fever (groove)

Samedi 25 novembre à 21h – La Mixtura (cumbia, salsa)

À L’Évasion

29, grand-rue Saint-Michel :

Jeudi 23 novembre à 21h – La Bestiole (in fusion organic)

Vendredi 24 novembre à 21h – Slim Paul (blues)

Samedi 25 novembre à 21h – Pinguela (samba, choro, forro)

À La Loupiote

39, rue Réclusane :

Jeudi 23 novembre à 20h – Le Baron de Vincese (math rock)

Vendredi 24 novembre à 20h – Missing Jack and the Kameleons (garage, rock psyché)

Samedi 25 novembre à 20h – Feu (punk rock)

Au Ministère des Brasseurs

11, rue Humbert-Tomatis :

Samedi 25 novembre à 20h30 – Dee Nasty + DJ Nice (hip-hop, groove, funk)

Au Taquin

23, rue des Amidonniers :

Vendredi 24 novembre à 21h – Bump (jazz world bluesy)

Samedi 25 novembre à 21h – Zingabe Afrobeat (afrobeat)

Aux Tilleuls

24, avenue du Cimetière :

Jeudi 23 novembre à 20h – Les Vidéophages (musiques en court-métrages)

Vendredi 24 novembre à 21h – Lerka-Jo (punk)

Samedi 25 novembre à 21h – Access Crew (funk, disco, groove)

Au George and Dragon

1, place du Peyrou :

Samedi 25 novembre à 21h – Brotherwood (rock alternatif)

Au Petit London

73, rue Pierre Riquet :

Jeudi 23 novembre à 22h – DJ Set Tropical : Jomax La Farra (latino)

Vendredi 24 novembre à 22h – Vinodilo (DJ set, afrobass, balkanbeat, nucumbia)

Samedi 25 novemre à 22h – Les Mecs Chauds du 31 (DJ set rock’n’roll)

Au Local Mini Brasserie

14, avenue Paul Séjourné :

Vendredi 24 novembre à 20h – The Dogs

À Ôbohem

138, grande-rue Saint-Michel :

Jeudi 23 novembre à 21h – Melys

Vendredi 24 novembre à 19h – Closing de Progrès Son : Shaken Soda

Vendredi 24 novembre à 20h – Closing de Progrès Son : Spleenarium

Samedi 25 novembre à 21h – Bipolar Club

Détails de la programmation sur le site web du festival Culture Bar-Bars

Dispositif de prévention

Pour une fête à moindre risque, le dispositif dispositif de prévention et de réduction des risques “Fêtons plus Risquons moins” (porté par la Mairie de Toulouse, l’ARS Occitanie et la préfecture de la Haute-Garonne) sera présent pendant le festival, le vendredi de 20h30 à 1h30, et le samedi de 21h à 2h.

Des outils de prévention seront aussi disponibles lors d’un maraude dans les bars festivaliers du Collectif Culture Bar-Bars.

Parcours visible sur les réseaux sociaux du dispositif « Fêtons Plus Risquons Moins »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

