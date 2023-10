SYNCHRO Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse SYNCHRO Multi-lieux Toulouse, 21 novembre 2023, Toulouse. SYNCHRO 21 – 27 novembre Multi-lieux Voir tarifs sur le site web de la Cinémathèque Festival de ciné-concerts Le festival SYNCHRO est dédié au cinéma muet et au ciné-concert, deux dimensions qui font partie de l’ADN de la Cinémathèque. Pour sa 2e édition, ce festival propose de nouveau cette année de (re)découvrir une trentaine d’œuvres du cinéma muet à travers le regard et le talent de musiciens aux approches très différentes (du piano à l’électro en passant par le jazz et le rock). Une exposition, des séances pour les publics jeunes et scolaires et des scènes ouvertes viennent compléter la programmation. Lieux participants Le festival SYNCHRO se tient principalement à la Cinémathèque de Toulouse. Il se déploie également dans d’autres lieux, à Toulouse et dans la Métropole. À Toulouse : ENSAV

ThéâtredelaCité

Théâtre Garonne

Le Vent des Signes

Halle aux Grains

Centre culturel Bellegarde

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Salle du Sénéchal

Ombres Blanches

Église du Gesu

Le Bar Basque Dans les autres communes de la Métropole : Cinéma Jean Marais (Aucamville) Programmation À la Cinémathèque de Toulouse Mardi 21 novembre : À 19h – Ciné-concert Pour épater les poules (scène ouverte)

À 20h30 – Ciné-concert Ne croyez surtout pas que je hurle Mercredi 22 novembre : À 16h30 – Le Roman de Carpentier

À 18h – Ciné-concert Boxe et boxeurs (scène ouverte)

À 19h – Ciné-concert Le Ring (The Ring) Jeudi 23 novembre : À 20h – Ciné-concert Regards intimes (programme de films de famille)

À 21h – Ciné-concert Le Fantôme qui ne revient pas (Prividenie, kotoroe ne vozvrachtchaetsa) Vendredi 24 novembre : À 17h – Dans l’atelier d’un ciné-concert (avec invité)

À 19h – Que les lumières soient ! Lavanchy-Clarke et les débuts du cinéma (Lichtspieler – Wie Lavanchy-Clarke die Schweiz ins Kino holte) (avec invité)

À 19h30 – Ciné-concert Cascades des premiers temps (scène ouverte)

À 21h – Ciné-concert Symphonies urbaines Samedi 25 novembre : À 16h – Ciné-concert La Loi des montagnes (Blind Husbands)

À 19h – Ciné-concert Reportages (programme de films 9,5 mm proposés par l’association INEDITS)

À 20h30 – Ciné-concert Le Manoir de la peur Dimanche 26 novembre : À 11h – Ciné-spectacle de lanterne magique

À 16h – Ciné-concert Émancipée (The Real Adventure)

À 18h – Ciné-concert Couleurs d’antan (programme de films coloriés au pochoir)

À 19h – Ciné-concert Tu m’appartiens ! Dans les autres lieux Mercredi 22 novembre : À 20h30 – Ciné-concert Messe noire – ThéâtredelaCité

À 21h30 – Ciné-concert Le Cabinet du docteur Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari) – Église du Gesu Jeudi 23 novembre : À 12h30 -Ciné-concert Les Trois Âges (Three Ages) – Salle du Sénéchal

À 18h30 – Ciné-concert De Dali à Dulac, le surréaliste ciné-concert – Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

À 19h – Conférence-vidéo – « François-Henri Lavanchy-Clarke : le plus universel des premiers pionniers du cinéma ? » – ENSAV

À 20h30 – Ciné-concert Amours amateurs – ThéâtredelaCité

À 22h – Ciné-concert Burlesque à toute vitesse – Le Bar Basque Vendredi 24 novembre : À 12h30 – Nitrate – Ombres Blanches

À 20h – Ciné-concert Sportif par amour (College) – Halle aux Grains

À 20h30 – Ciné-concert Chaplin, Lloyd, Laurel et Hardy : fouillis, désordre et anarchie ! – Cinéma Jean Marais

À 20h30 – Ciné-concert Fragments aquatiques – ThéâtredelaCité

À 21h – Ciné-concert Survivre – Centre culturel Bellegarde Samedi 25 novembre : À 14h30 – Rencontre avec Laurent Veray – Ombres Blanches

À 16h – Ciné-concert Manucinema – Théâtre Garonne

À 18h – Le Petit Fugitif (Little Fugitive) – Le Vent des Signes

À 20h30 – Ciné-concert Ça cartoon ! – ThéâtredelaCité Dimanche 26 novembre : À 16h – Ciné-concert Sportif par amour (College) – Halle aux Grains

À 16h – Le Mécano de la Générale (The General) – Cinéma L’Autan

À 21h30 – SYNCHROmix – Le Bar Basque Lundi 27 novembre : À 20h – Ciné-concert Point tu ne tueras (High Treason) – ThéâtredelaCité Programmation détaillée sur le site web de la Cinémathèque de Toulouse Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.lacinemathequedetoulouse.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

