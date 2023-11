Festival Impulsez ! Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festival Impulsez ! Multi-lieux Toulouse, 20 novembre 2023, Toulouse. Festival Impulsez ! 20 – 25 novembre Multi-lieux Centre Culturel Henri-Desbals et Café-Théâtre Le 57 : de 9€ à 15€ la place | Spectacle à l’Odyssée de Balma : de 10€ à 22€ la place 10e édition du festival Le Festival Impulsez ! célèbre l’improvisation sous toutes ses formes avec des spectacles dans différentes salles de Toulouse, sa métropole et les environs. Lieux participants : Centre Culturel Henri-Desbals, à Toulouse

Café-Théâtre Le 57, à Toulouse

L’Odyssée, à Balma Programmation à Toulouse et dans sa métropole Lundi 20 novembre : À 21h – Les Scénaristes (avec Nicolas Moitron et Edouard Waminya) – Café-Théâtre Le 57 Mardi 21 novembre : À 21h – Comment ça marche ? (avec Mark Jane, Timothée Ansieau et Eux Impro) – Café-Théâtre Le 57 Mercredi 22 novembre : À 20h30 – Match d’impro Bulle Carrée vs. VIP Impulsez (avec La Bulle Carrée, Frédéric Barbusci, Dominiq Hamel, Mark Jane, Hélène Vinzelle et Amélie Lacroix) – L’Odyssée Jeudi 23 novembre : À 21h – Dompteur (avec Productions de l’Instable, Nabla Leviste, Jeanne Chartier, La Bulle Carrée, Eric Sélard et Emilie Gagnaire) – Centre culturel Henri-Desbals Vendredi 24 novembre : À 19h30 – Pearls on a String (avec Nabla Leviste et Mark Jane) – Centre culturel Henri-Desbals

À 21h30 – Elles (avec La Bulle Carrée, Production de l’Instable, Raquel Nacionero, Amélie Lacroix, Jeanne Chartier et Fanny Sentenac) – Centre culturel Henri-Desbals Samedi 25 novembre : À 18h – Trio (avec Mark Jane et Antoine Rup) – Centre culturel Henri-Desbals

À 20h30 – Rhapsodie (avec Productions de l’Instable, La Bulle Carrée, Raquel Nacionero et Nabla Leviste) – Centre culturel Henri-Desbals Du mercredi 15 au dimanche 19 novembre, le Festival Impulsez ! se déploie hors métropole, dans la commune de Muret.

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://impulsez.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T21:00:00+01:00 – 2023-11-20T22:00:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00 © DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Multi-lieux Adresse TOULOUSE Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Multi-lieux Toulouse latitude longitude 43.604462;1.444247

Multi-lieux Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/