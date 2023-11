La Nuit du Cirque Multi-lieux Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

La Nuit du Cirque 17 – 19 novembre Multi-lieux Entrée payante ou gratuite selon les spectacles. Pour les événements payants, réservation auprès des lieux concernés

5e Nuit du Cirque

Créée en 2019, La Nuit du Cirque célèbre le cirque, sous toutes ses facettes et dans tous les territoires, en France et à l’étranger.

Cet événement international est initié et organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de la Culture en France, en collaboration avec l’Institut Français et avec l’appui de Circostrada, circusnext, ProCirque (Suisse), BUZZ (Allemagne), la FFEC – Fédération Française des Écoles de Cirque, la FEDEC – Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles et le réseau Grand CIEL.

Lieux participants

À Toulouse :

Le Lido, Centre Municipal des Arts du Cirque

Centre culturel Henri-Desbals

Centre culturel de quartier Renan

Centre culturel de quartier Soupetard

Espace Roguet

À Balma :

La Grainerie

À Blagnac :

École de cirque Pep’s

À Cugnaux :

Gymnase Michel Jazy

Programmation

Croquette, corps, cornichon

Cirque avec la Cie La Barque Acide

Informations pratiques :

Vendredi 17 novembre à 19h

Centre Culturel Renan

Tout public

Durée 30mn

Gratuit

Mektoub

Cirque, avec La Nour

Informations pratiques :

Vendredi 17 novembre à 19h

Centre Culturel Henri-Desbals

À partir de 7 ans

Durée 55mn

Tarif de 3 à 12 €

Abrazo

Spectacle, avec les élèves du Centre municipal des arts du cirque Le Lido et les étudiants de l’Ésacto’Lido

Informations pratiques :

Vendredi 17 novembre à 20h

Le Lido, Centre Municipal des Arts du Cirque

Tout public

Durée 1h30

Gratuit

Atelier de cirque pour enfants

Avec le Cirque Baraka

Informations pratiques :

Samedi 18 novembre à 15h

La Grainerie

À partir de 6 ans

Durée 2h

Tarif unique 5 €

Les Petites casseroles que tu trimballes

Avec la Cie L’Envers du Monde

Informations pratiques :

Samedi 18 novembre à 16h

Centre Culturel de quartier Soupetard

À partir de 5 ans

Durée 40mn

Tarif de 3 à 9 €

Nuit Expep’sionnelle !

Ateliers, scène ouverte, disco cirque, avec l’École de cirque Pep’s et ses artistes

Informations pratiques :

Samedi 18 novembre à partir de 16h

École de cirque Pep’s

Durée 7h

Gratuit

Programme :

De 16h à 17h30 : parcours cirque des tous petits (3-6 ans)

De 17h30 à 18h30 : scène ouverte

De 19h à 20h : ateliers cirque pour enfants (à partir de 6 ans), ados et adultes

Dès 20h : Disco cirque

Futur Futur #2 With or Without You

Cirque contemporain, avec les étudiants de l’Ésacto’Lido

Informations pratiques :

Samedi 18 novembre à 17h

Gymnase Michel Jazy

Tout public

Durée 1h

Gratuit

Projet Grand-Mère

Spectacle, avec Un Loup pour l’Homme

Informations pratiques :

Samedi 18 novembre à 18h

Dimanche 19 novembre à 16h

La Grainerie

Tout public

Durée 1h15

Tarif de 10 à 16 €

Baraka, le cabaret rock !

Cabaret-concert, avec le Cirque Baraka

Informations pratiques :

Dimanche 19 novembre à 18h

La Grainerie

À partir de 5 ans

Durée 1h30

Tarif de 11 à 23 €

Femmes de Crobatie

Spectacle in situ, avec La Collectivité / Femmes de Crobatie

Informations pratiques :

Samedi 18 novembre à 20h30

Espace Roguet

Tout public

Durée 45mn

Gratuit

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T21:15:00+01:00

© Création visuelle Aero Club – Pierre Tandille et Magali Brueder