16e édition du festival Pour sa nouvelle édition, ce festival organisé par l'association Apolina propose un programme éclectique : des films contemporains qui traitent des problématiques sociales et éthiques, mais aussi des classiques du cinéma polonais qui évoquent des moments cruciaux de l'histoire. Lieux participants : Cinéma ABC

Cinéma American Cosmograph

Cinémathèque de Toulouse Programme Mardi 14 novembre À l’American Cosmograph : À 20h30 – Skąd dokąd / In the Rearview / Pierre, Feuille, Pistolet,de Maciek Hamela, en partenariat avec le groupe d’associations EUNIC Toulouse Mercredi 15 novembre À la Cinémathèque : À 16h30 – Kanał /Canal /Ils aimaient la vie, d’Andrzej Wajda

À 19h – Wajda by Wajda, d’Andrzej Wolski (petite salle)

À 21h – Popiół i diament / Cendres et diamant, d’Andrzej Wajda

Discussion avec le réalisateur Andrzej Wolski Jeudi 16 novembre Au Cinéma ABC : À 18h30 – Śubuk / Backwards, de Jacek Lusiński

À 20h45 – Filip / Philippe, de Michał Kwieciński Vendredi 17 novembre Au Cinéma ABC : À 18h – Brigitte Bardot cudowna / Brigitte Bardot Forever, de Lech Majewski Samedi 18 novembre Au Cinéma ABC : À 18h – Apokawixa, de Xawery Żuławski

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:30:00+01:00

