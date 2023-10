NEUFNEUF Festival Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse NEUFNEUF Festival Multi-lieux Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse. NEUFNEUF Festival 8 – 24 novembre Multi-lieux Spectacles : tarifs des différentes salles, de 6€ à 18€ la place | Restitutions d’ateliers : entrée libre 14e édition du festival Pour sa nouvelle édition, le NEUFNEUF Festival se partage au fil de nombreuses propositions : pièces chorégraphiques, restitutions d’ateliers… Il se déploie dans 4 communes de Toulouse Métropole. Lieux participants dans Toulouse Métropole À Toulouse : Centre culturel – Théâtre des Mazades

Centre culturel Alban Minville

Cinémathèque de Toulouse

INSA (amphithéâtre Sophie Germain)

RING – scène périphérique

Théâtre Garonne À Balma : La Grainerie À Tournefeuille : L’Escale À Bruguières : Le Bascala Programmation Pièces chorégraphiques everything is temporary : De/avec Paul Changarnier / Collectif A/R

Mercredi 8 novembre à 20h

Centre culturel – Théâtre des Mazades MALA : De/avec Lucía Soto / MONSTRA

Jeudi 9 novembre à 19h30

RING – scène périphérique Trois Colliers : De/avec Mathilde Papin / Cie La Rive

Jeudi 9 novembre à 21h

RING – scène périphérique MAGDALÉNA : De/avec Chloé Zamboni, en étroite collaboration avec Marie Viennot

Vendredi 10 novembre à 19h30

RING – scène périphérique (plateau partagé) Tu te souviendras que j’étais ici nulle part : De/avec Cécile Grassin / APPACH

Vendredi 10 novembre à 19h30

RING – scène périphérique (plateau partagé) Faire fleurir : De/avec Nicolas Fayol / Hinterland

Lundi 13 et mardi 14 novembre à 19h30

RING – scène périphérique Limbus : De/avec Jodlowski & HYPER DUO

Lundi 13 et mardi 14 novembre à 21h30

RING – scène périphérique Animal Sketching : De/avec Samuel Mathieu / Cie Samuel Mathieu

Jeudi 16 novembre à 20h30

Centre culturel Alban Minville Héraclès sur la Tête : De/avec Anne Nguyen / Compagnie par Terre

Jeudi 16 novembre à 20h30

l’Escale En attendant James B. : De/avec Hélène Taddei Lawson / Cie ART MOUV’

Vendredi 17 novembre à 21h

Le Bascala Projet grand-mère ou «J’aurais toujours des rêves, maman» : De/avec Un loup pour l’Homme

Samedi 18 novembre à 18h et dimanche 19 novembre à 16h

La Grainerie CO.M.BAT : De/avec I-Fang Lin / Studio MAIASTRA

Jeudi 23 novembre à 20h30 et vendredi 24 novembre à 19h

Théâtre Garonne Restitutions d’ateliers Aparté, 1ère partie : De/avec I-Fang Lin & Extensions

Samedi 11 novembre à 18h30

RING – scène périphérique Restitution Workshop, 2e partie : De/avec des danseurs et danseuses de l’isdaT, ainsi que des musiciens et musiciennes de l’IFMI

Samedi 11 novembre à 18h30

RING – scène périphérique Restitution Masterclass : De/avec Cécile Grassin & les étudiants et étudiantes de l’INSA

Lundi 13 novembre à 13h

INSA (Amphithéâtre Sophie Germain) Le NEUFNEUF Festival se déploie également hors métropole, dans les communes de Martres-Tolosane, Rieux-Volvestre et Carbonne.

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://ciesamuelmathieu.com/le-neufneuf/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00 Photo ©Frédéric Caray – Tu te souviendras que j’étais ici nulle part – création 2023 – Appach – Cécile Grassin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Multi-lieux Adresse TOULOUSE Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Multi-lieux Toulouse latitude longitude 43.604462;1.444247

Multi-lieux Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/