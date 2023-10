Journées des droits des Jeunes et des Enfants Multi-lieux Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse.

Journées des droits des Jeunes et des Enfants 2 et 3 novembre Multi-lieux Entrée libre sauf ateliers et concert de clôture sur inscription

Une oeuvre monumentale à construire puis… à déconstruire

La Mairie de Toulouse accueille l’artiste plasticien Olivier Grossetête et son projet de construction monumentale participatif sur la place du Capitole.

En amont, 10 ateliers de pré-fabrication sont organisés du 23 au 27 octobre. Pendant ces ateliers, les participants seront guidés par l’équipe artistique d’Olivier Grossetête pour façonner et assembler des cartons afin de créer des éléments architecturaux tels que des arches, des fenêtres, des fermes de charpente, et bien plus encore. Les modules ainsi créés seront soigneusement stockés en vue de l’élévation finale qui aura lieu les jeudi 2 et vendredi 3 novembre.

Le plasticien a conquis le monde avec son talent unique pour créer des structures monumentales éphémères. Il réinvente l’art en utilisant des matériaux modestes et nous invite à partager sa vision artistique, basée sur la récupération et le détournement.

Information et inscription sur les ateliers, écrire à : ateliers.pre-construction.jde@mairie-toulouse.fr

Les temps forts de ces deux journées

Jeudi 2 novembre 2023

10h – 18h : construction de l’œuvre monumentale sur la place du Capitole

13h30 : déambulation au départ de l’angle de la rue Alsace-Lorraine/ rue de Metz, pour rejoindre la place du Capitole au son de la samba avec la batucada de l’association « Les SurdÔreyes ».

14h : ouverture officielle de la Journée internationale des droits des enfants

14h-17h : animations et ateliers ludiques sur les droits de l’enfant, place du Capitole avec de nombreux partenaires

18h45 : vernissage de l’œuvre monumentale

19h-22h : visite libre de l’œuvre

Vendredi 3 novembre

10h-17h : animations et ateliers ludiques sur les droits de l’enfant, place du Capitole

14h30-16h30 : déconstruction de l’œuvre éphémère et recyclage des cartons

19h : clôture avec le concert DEMOS par les enfants du dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale sur réservation, à l’amphithéâtre Despax – Université Toulouse Capitole, 2 rue du Doyen-Gabriel-Marty. Inscription : https://centresculturels.toulouse.fr

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

