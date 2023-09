Festival Danses et continents noirs Multi-lieux Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festival Danses et continents noirs Multi-lieux Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. Festival Danses et continents noirs 21 octobre – 10 novembre Multi-lieux Événements sur réservation ou inscription 25e édition du festival Cette nouvelle édition du festival porte sur la notion du corps et ses modalités de transmission. Une notion explorée à travers les continents, les arts et les pratiques corporelles à visées (re)créatives expressives et somatiques. Les lieux participants : Centre Chorégraphique James Carlès

Centre culturel – Théâtre des Mazades

Centre culturel Altigone

Cinéma ABC

Gymnase CCAS du Bazacle

Le Taquin Programmation Jeudi 21 et vendredi 22 octobre : Masterclass Carles Mas : Jeudi 21 octobre de 10h à 12h30

Vendredi 22 octobre de 14h à 16h30

Au Centre Chorégraphique James Carlès Vendredi 22 octobre : Masterclass Fauve Hautot : Vendredi 22 octobre de 14h à 17h

Au Centre Chorégraphique James Carlès Jeudi 26 octobre : spectacle S. Mbella de la Cie Terre Rouge : Jeudi 26 octobre à 20h

Au Centre culturel – Théâtre des Mazades Jeudi 26 octobre : tremplin All Style : Scène tremplin : artistes professionnels

Jeudi 26 octobre à 20h

Au Centre culturel – Théâtre des Mazades Samedi 28 octobre : spectacle Danse & Co : Cies La Calebasse et James Carlès

Partie 1 : Mami Wata -Merlin Nyakam

Samedi 28 octobre à 20h

Au Centre culturel – Théâtre des Mazades Du samedi 28 octobre au mercredi 1er novembre : Masterclass Bad Gyal Cassie : Stage d’Afrodance

Au Centre Chorégraphique James Carlès Lundi 30 octobre : documentaire Alvin Ailey : Documentaire en partenariat avec le festival Africlap et le cinéma ABC

Lundi 30 octobre à 20h

Au Cinéma ABC Mardi 31 octobre : restitution du stage autonome : Mardi 31 octobre à 19h30

Au Gymnase CCAS du Bazacle (quartier des Amidonniers) Jeudi 2 novembre : Masterclass François Rousseau : Jeudi 2 novembre de 10h30 à 13h, et de 14h à 16h30

Au Centre Chorégraphique James Carlès Jeudi 2 novembre : Tonton Salut Jazz Unit Quintet : Concert de musique jazz

Jeudi 2 novembre à 21h

Au Taquin Vendredi 3 novembre : Masterclass Masato Matsuura : Vendredi 3 novembre de 10h30 à 13h, et de 14h à 16h30

Au Centre Chorégraphique James Carlès Dimanche 5 novembre : Carte Blanche : En partenariat avec DSH studio et le Taquin

Dimanche 5 novembre à 21h

Au Taquin Vendredi 10 novembre : Poésis Passeurs de Danse : Cie James Carlès danse & co & Guest – Version live

Vendredi 10 novembre à 20h30. Jeune public à 14h30.

