Toulouse Origines Contrôlées Multi-lieux Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse. Origines Contrôlées 20 octobre – 21 décembre Multi-lieux Expositions, rencontres et certains spectacles : entrée libre | Concerts, projections et certains spectacles : entrée payante Édition anniversaire Depuis 20 ans, le festival Origines Contrôlées mêle de manière originale des rencontres-débats autour des problématiques de société, en invitant chercheurs, journalistes, militants associatifs… à échanger sur ces questions, ainis qu’une programmation artistique pluridisciplinaire populaire et porteuse de sens. Au programme : concerts, débats et rencontres, expositions, projections, ciné-concerts… Le festival se tient dans les quartiers nord de Toulouse (Izards et Borderouge), où il se déploie dans les lieux suivants : Centre culturel de quartier Ernest Renan

Utopia Borderouge Les temps forts Vendredi 20 octobre – Ne me libérez pas, je m’en charge Soirée d’ouverture. Spectacle musical de Méziane Azaïche. Informations pratiques : À 20h

Entrée libre Jeudi 26 octobre – Soirée rap Soirée de concerts, avec les artistes KT Gorique, C.Sen, Soom T et DJ Pone. Informations pratiques : À 20h

10€ (prévente), 12€ (vente sur place) Vendredi 27 octobre – soirée « la crème du rap » Soirée de concerts, avec les artistes Kacem Wapalek, La Rumeur, et Antes & Madzes. Informations pratiques : À 20h

10€ (prévente), 12€ (vente sur place) Samedi 27 octobre – La marche pour l’égalité et contre le racisme Expositions Ceux qui marchent encore et La Marche pour l’égalité et contre le racisme. Informations pratiques : À 18h

Entrée libre Samedi 4 novembre – Place aux héritièr.e.s ! Tactikollectif passe la main à des jeunes acteurs du monde associatif, médiatique et de l’édition pour une journée de rencontres et de débats. Au programme : tables rondes évolutives sous forme de plateau radio, projections de films, présentations de livres. Informations pratiques : À partir de 10h

Entrée libre Samedi 4 novembre – Mouss & Hakim, Origines Contrôlées, et les Héritières Soirée de concerts à l’occasion de la 20ème édition du festival Origines Contrôlées et des 40 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Informations pratiques : À 20h

20€ Jeudi 21 décembre – Guillaume Meurice Clôture du festival. Spectacle d’humour, avec Guillaume Meurice. Informations pratiques : À 20h

20€ Suite de la programmation À découvrir également : Des projections

Des expositions

Des spectacles de théâtre

Des ciné-concerts

Des projections

Des expositions

Des spectacles de théâtre

Des ciné-concerts

Etc. Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

2023-10-20T17:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

