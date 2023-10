Journées des ateliers d’artistes d’Occitanie Multi-lieux Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Les Journées des Ateliers d’Artistes Occitanie est une opération portée par la Région Occitanie au service de la création contemporaine. Depuis 2018, les artistes professionnels des arts plastiques ouvrent les portes de leurs ateliers sur l’ensemble du territoire régional. L’occasion de découvrir les coulisses de la création contemporaine, différents espaces de production et de se familiariser avec le métier d’artiste-auteur.

Cette 6ème édition aura lieu sur deux jours : les 14 et 15 octobre 2023. Il y aura plus de 660 artistes participants et une variété de lieux de production artistique à visiter, avec plus de 580 ateliers et résidences d’artistes ouverts dans 278 communes et sur les 13 départements de l’Occitanie.

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

