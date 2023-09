Journée portes ouvertes dans les jardins partagés Multi-lieux Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?

Un jardin partagé est composé de parcelles individuelles, collectives et d’un espace de vie. Il constitue un lieu de rencontre et de convivialité accessible à tous, animé et jardiné selon des pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

Il favorise enfin l’éducation à l’environnement, avec une volonté pédagogique en relation avec les acteurs de la communauté éducative (écoles, accueils de loisirs de proximité), mais aussi en lien avec l’environnement par l’approche d’une culture raisonnée, respectueuse des ressources naturelles avec optimisation des déchets.

Les jardins qui participent à la journée portes ouvertes du 8 octobre

Jardin partagé du Verrier

Jardin partagé Pousse Cailloux

Jardins ouvriers de la Cartoucherie

Jardin partagé des Micocouliers

Jardin partagé Les 3 Canaux

Jardin partagé de La Salade

Jardins de Chantelle

Jardin partagé Le p’tit paradis de Naudin

Jardin partagé Les Genêts de la Garonne

Jardin partagé de Lapujade

Jardin partagé des Acacias

Jardin partagé de la Butte Au bonheur des Ortalièrs

Jardin partagé des Castors de l’Hers

Jardins de la Marcaissonne

Jardins du Manel

Jardin du Ramier

Jardin solidaire du Grand Ramier

Jardins partagés Aux jardins du Touch

Jardin partagé Ô jardin romain

Jardins d’Yvonne

Jardin partagé des Pradettes

Jardin partagé de l’amitié du Tintoret

Jardins partagés et familiaux de Monlong

Jardins familiaux de Partage-Faourette

Les animations proposées

Chaque jardin a concocté un programme d’animations pour accueillir les visiteurs. Quelques exemples :

Ateliers créatifs et exposition de fleurs au jardin Romain,

Participation de la Plancha social club pour un goûter gourmand au jardin solidaire du Ramier,

Musique et danse aux Acacias,

Ateliers lecture, impression de végétaux sur tissus, animation musicale à La Salade,

Valorisation des déchets verts et atelier de broyage aux Micoucouliers,

Quizz sur les plantes à Pousse Cailloux,

Atelier de jardinage et initiation à l’apiculture au jardin familial de la cartoucherie,

Visite du jardin et du rucher au jardin des Genêts de la Garonne etc.,

Les jardins du Tintoret et de Monlong, gérés par le centre social de Bellefontaine, proposeront quant à eux une visite des jardins le matin, une exposition avec portrait des jardiniers, et à partir de 15h30 la découverte et la dégustation des productions des jardiniers des deux sites.

Evénement organisé dans le cadre de « Toulouse + Verte dans nos quartiers », en même temps que la journée portes ouvertes aux serres municipales et l’opération « Toulouse prend la clé des champs ».

