Pink City World Battle 6 – 8 octobre Multi-lieux Jour 1 : 6€ | Jour 2 : gratuit | Jour 3 : 15€

Le concept du Pink City World Battle

Pendant 3 jours, les meilleurs Breakdancers du monde entier se rassemblent au cœur de Toulouse pour participer à des Battles où toutes les catégories du Breakdance sont représentées.

Chaque délégation internationale est composée de 5 danseurs. Chacun d’entre eux participe à l’une des compétitions en 1vs1 et tente de marquer le maximum de points pour son équipe. Un classement est maintenu tout au long du week-end en fonction des performances individuelles et collectives. L’équipe qui accumule le plus de points à travers les battles en 1vs1 et lors du 5vs5 sera couronnée vainqueure du Pink City World Battle.

En plus des compétitions, le festival comprend également d’autres événements tels que l’After Party, des Masterclasses (cours dispensés par des danseurs experts), une Music Block Party (fête de rue musicale), des expositions, des Foodtrucks et des showcases (démonstrations de danse).

Jour 1 : Pink City Before Party

Au programme de cette première étape du Pink City World Battle :

1vs1 Toprock : Les danseurs s’affrontent en duel, en mettant en valeur leur style de danse debout, appelé “_Toprock_”

1vs1 Footwork : Les participants se lancent dans des duels pour montrer leur habileté en “_Footwork_”, une partie du Breakdance axée sur les mouvements de pieds au sol

Infos clés :

Vendredi 6 octobre

À partir de 20h

À l’Expo Layup x Le garage

Places limitées

Jour 2 : Block Party

La deuxième étape de la compétition réserve des moments époustouflants avec les catégories suivantes :

1vs1 Bboy (duels entre danseurs)

1vs1 Bgirl (duels entre danseuses)

1vs1 Powermoves & Tricks : Les participants rivalisent en présentant leurs “_Powermoves_” (mouvements puissants et acrobatiques) ainsi que leurs “_Tricks_” (astuces et mouvements spéciaux).

Infos clés :

Samedi 7 octobre

À partir de 15h

Aux Halles de la Cartoucherie

Jour 3 : Pink City World Battle

Le grand final du Pink City World Battle est consacré à la catégorie Crew vs Crew, qui voit s’affronter les plus éminentes délégations mondiales de Breakdance.

Infos clés :

Dimanche 8 octobre

À partir de 15h

À l’Urban Lab

Places limitées

