Cinespaña 6 – 15 octobre Multi-lieux Pass Cinespaña : 4 films 22€, 10 films 40€, Jeune 3 films 12€, Illimité 49€, Illimité Jeune 35€ | Billets à l’unité : de 4,50€ à 8€ selon les salles | Instituto Cervantes et Médiathèque José Cabanis : entrée libre

28e édition du festival

Pour sa nouvelle édition, le festival Cinespaña fait (re)découvrir le cinéma espagnol et portugais d’hier et d’aujourd’hui à travers une programmation riche et variée : des compétitions de longs-métrages de fiction et de documentaires, un panorama des meilleures productions de l’année, des films en avant-première, des cycles thématiques et des rétrospectives, une programmation jeune public…

Mais également des rencontres avec les équipes des films, des rencontres littéraires ou encore des expositions. Sans oublier, le village du festival, où les spectateurs se retrouvent autour d’un concert et du bar à tapas dans une ambiance conviviale et festive.

Cette année, la réalisatrice et actrice Emma Cohen, icône du cinéma espagnol, est mise à l’honneur.

Au programme de cette 28e édition : plus d’une centaine de films projetés !

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

Les lieux participants à Toulouse

Le Village du festival

Il est installé dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse.

Il est ouvert tous les jours, du 6 au 15 octobre, de 11h à 23h (sauf le dimanche, à partir de 13h)

Il propose entre autres :

Des apéro concerts, tous les soirs à partir de 19h30 (entrée libre)

Le Bar Terrasse de Cinespaña , tous les jours de 11h à 23h

Les salles partenaires

Plusieurs salles de cinéma et lieux culturels :

ABC

American Cosmograph

Cinémathèque de Toulouse

ENSAV

Centre culturel – Espace Job

Instituto Cervantes

Le Cratère

Médiathèque José Cabanis

Ombres Blanches

Pathé Wilson

© DR